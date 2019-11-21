2019-11-21T20:34:12+03:00
В мире

Генпрокурор Израиля предъявил обвинение в коррупции премьер-министру Нетаньяху

Премьера-министра Израиля подозревают в получении подарков от состоятельных бизнесменов
Юлия САЛЬНИКОВА
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Премьер-министр ИзраиляПремьер-министр ИзраиляФото: REUTERS
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Премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху предъявлено обвинение в мошенничестве и злоупотреблении служебным положением. Об официальном заявлении генерального прокурора страны сообщает издание Jerusalem Post. По версии главы правоохранительного органа Нетаньяху получал дорогие подарки от представителей бизнеса, а также оказывал поддержку коммерческим организациям в обмен на освещение деятельности Нетаньяху в СМИ. Сам премьер-министр обвинения отрицает.

- Обвинительное решение может изменить ход переговоров о формировании нового правительства, - сообщает издание.

Генеральный прокурор просит снять иммунитет с премьер-министра на время расследования. Нетаньяху обвиняют "по делу 4000" о взяточничества, по делу 1000 о нарушении доверия, по делу 2000 - о получении подарков.

О начале расследования генпрокурор Израиля Авихай Мандельблит объявил еще в феврале 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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