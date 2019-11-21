Два пилота погибли при крушении военного самолета в США

СЕГОДНЯ 22:14 2019-11-21T22:22:50+03:00

Об обстоятельствах, при которых погибли люди, в ведомстве не сообщают

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В штате Оклахома в США разбился военный самолет на авиабазе ВВС. Детали произошедшего ЧП в ведомстве раскрывать не стали. Известно только, что на борту находилось два человека, оба военных погибли при крушении. Самолет упал в районе базы Венс, сообщает РИА Новости. Командование 71-й учебной авиаэскадрильи объявило, что крушение самолета произошло утром в четверг 21 ноября.

Это не первое ЧП с военными самолетами ВВС США. Ранее сайт kp.ru писал о крушение учебного воздушного судна в Техасе. T-38 Talon разбился неподалеку от авиабазы Laughlin.

Несколько лет назад при подготовке к авиашоу в США разбился истребитель F-18. Самолет входил в группу высшего пилотажа "Голубые ангелы" ВМС США. На борту находился один человек, он получил травмы, несовместимые с жизнью.

ИСТОЧНИК KP.RU