2019-11-22T08:39:24+03:00
Общество

"Чушь": Путин раскритиковал изменения правил медосмотра для водителей

Разговор президента с представителями структур власти о возросших ценах на медицинские справки возник во время открытия главой государства движения по первому МЦД
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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"Чушь": Путин раскритиковал изменения правил медосмотра для водителей"Чушь": Путин раскритиковал изменения правил медосмотра для водителейФото: REUTERS
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Российский лидер Владимир Путин назвал "чушью" попытку введения Минздравом новый порядок медосмотра для водителей, который мог бы привести к значительному росту цен на справки.

- Я сам узнал об этом из средств массовой информации, это чушь какая-то, - подчеркнул Путин.

Разговор о возросших ценах на медицинские справки возник во время открытия главой государства движения по первому Московскому центральному диаметру.

Путин подчеркнул, что дополнительные обследования водителей действительно нужно проводить, но вводить новые правила нужно "с умом" и поэтапно.

Об этом президент РФ напомнил московскому мэру Сергею Собянину, а также губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву, главе РЖД Олегу Белозерову и министру транспорта Евгению Дитриху.

Собянин заявил, что справки для ГИБДД выросли в 10 раз: с 500 рублей до 2 тысяч. При этом мэр предложил президенту вводить новые правила лишь для тех, кто находится в "группе риска".

- Ну а как ты определишь, если не посмотришь? Нет, одного посылать, другого не посылать – нельзя, - возразил Путин.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в четверг, 21 ноября, в нескольких российских регионах выстроились огромные очереди у наркодиспансеров из желавших получить до подорожания справку для водительского удостоверения. Готовящиеся нововведения возмутили автолюбителей по всей стране.

ИСТОЧНИК KP.RU

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