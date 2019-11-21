Почему в России чиновники не исправляют ошибки, пока не получат подзатыльник от президента

- Это чушь какая-то! - возмущался в четверг утром во Владивостоке один мужик, сидя с друзьями в курилке. - У нас минимальная зарпла - МРОТ - 11 280 рублей. Если 5000 за эту справку - ползарплаты надо человеку отдать?

Выстроившиеся у наркодиспансеров очереди из желавших получить до подорожания справку для водительского удостоверения, возмутили всех.

- И все инстанции в правительстве - все согласовали, - стучал кулаком по столу другой мужик в столовой алюминиевого завода в Красноярске. - Минтруд хотя бы должен был посмотреть, что это такое!

Все телеканалы показали давку и страшный ажиотаж, интернет был завален фотографиями из очередей.

- Нужно проводить дополнительные обследования, связанные с употреблением наркотиков - ну так надо вводить это как-то с умом, поэтапно хотя бы, - пожимал плечами третий мужик в гараже в Екатеринбурге.

Никакой реакции Минздрава на катившееся по стране народное возмущение не было.

- Как с дуба рухнули! - махнул, наконец, в сердцах рукой еще один мужик, ехавший по Москве в электричке с коллегами с Белорусского вокзала.

И ничего бы с этими справками, как обычно, не изменилось, если бы последний не был президентом России. И мысли мужиков во Владивостоке, Красноярске, Екатеринбурге он тоже, оказалось, знал. И высказал.

Только после этого чиновники засуетились и директиву свою отменили.

Как впрочем, и всегда.

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