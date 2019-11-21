Почему в России чиновники не исправляют ошибки, пока не получат подзатыльник от президента
- Это чушь какая-то! - возмущался в четверг утром во Владивостоке один мужик, сидя с друзьями в курилке. - У нас минимальная зарпла - МРОТ - 11 280 рублей. Если 5000 за эту справку - ползарплаты надо человеку отдать?
Выстроившиеся у наркодиспансеров очереди из желавших получить до подорожания справку для водительского удостоверения, возмутили всех.
- И все инстанции в правительстве - все согласовали, - стучал кулаком по столу другой мужик в столовой алюминиевого завода в Красноярске. - Минтруд хотя бы должен был посмотреть, что это такое!
Все телеканалы показали давку и страшный ажиотаж, интернет был завален фотографиями из очередей.
- Нужно проводить дополнительные обследования, связанные с употреблением наркотиков - ну так надо вводить это как-то с умом, поэтапно хотя бы, - пожимал плечами третий мужик в гараже в Екатеринбурге.
Никакой реакции Минздрава на катившееся по стране народное возмущение не было.
- Как с дуба рухнули! - махнул, наконец, в сердцах рукой еще один мужик, ехавший по Москве в электричке с коллегами с Белорусского вокзала.
И ничего бы с этими справками, как обычно, не изменилось, если бы последний не был президентом России. И мысли мужиков во Владивостоке, Красноярске, Екатеринбурге он тоже, оказалось, знал. И высказал.
Только после этого чиновники засуетились и директиву свою отменили.
Как впрочем, и всегда.
"Ползарплаты за справку отдавать? Это чушь какая-то", — Путин о повышении стоимости справки от нарколога.
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ИСТОЧНИК KP.RU