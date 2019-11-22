В Роспотребнадзоре рассказали , как лучше всего принимать антибиотики
В ведомстве рассказали, что развитие устойчивости к препаратам происходит из-за неоправданного назначения лекарственных средств
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Роспотребнадзор дал рекомендации по правилам приема антибиотиков, чтобы не дать развиться устойчивости микробов к ним.
В ведомстве отметили, что из-за неоправданного назначения лекарственных средств и неправильного их использования происходит развитие устойчивости к препаратам.
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ИСТОЧНИК KP.RU