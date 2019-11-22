СЕГОДНЯ 08:24 2019-11-22T08:24:37+03:00

"Как в фильме "Бегущий по лезвию": Маск представил бронированный пикап от Tesla

По словам специалистов, супер-автомобиль будет стоить от $39990 до $69990

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Американская компания Tesla представила "футуристический" пикап Cybertruck грузоподъемностью в 1,5 тонны и стоимостью от 40 тысяч долларов.

Глава компании Илон Маск заявил, что данная машина не будет ни на один другой автомобиль.

При этом угловатое авто напоминает "бронированную машину пехоты из будущего", а вообще ее дизайн сделан по образцу научно-фантастического фильма "Бегущий по лезвию".

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ИСТОЧНИК KP.RU