Сухопутные войска завершили перевооружение на «Искандеры»

СЕГОДНЯ 09:43 2019-11-22T09:43:00+03:00

Завершающим этапом станет тактическое учение с боевым пуском ракеты на полигоне Капустин Яр

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Сухопутные войска (СВ) России полностью перевооружены на российский оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер». Об этом сообщается на сайте Минобороны.

Как сообщает военное ведомство, в пятницу, 22 ноября, на полигоне Капустин Яр состоится торжественная церемония вручения бригадного комплекта ракетного комплекса личному составу ракетного соединения Западного военного округа. Таким образом завершится перевооружение Сухопутных войск страны.

«Завершающим этапом станет тактическое учение с боевым пуском ракеты», - говорится на сайте министерства.

Напомним, ранее сайт kp.ru рассказывал о преимуществах ракетного комплекса «Искандер-М», которое может запускать баллистические и крылатые ракеты, преодолевающие системы ПВОО. Главнокомандующий Сухопутными войсками России генерал-полковник Олег Салюков сообщил, что другие страны смогут создать аналог такого оружия не ранее 2025 года.

ИСТОЧНИК KP.RU