Сухопутные войска завершили перевооружение на «Искандеры»
Сухопутные войска (СВ) России полностью перевооружены на российский оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер». Об этом сообщается на сайте Минобороны.
Как сообщает военное ведомство, в пятницу, 22 ноября, на полигоне Капустин Яр состоится торжественная церемония вручения бригадного комплекта ракетного комплекса личному составу ракетного соединения Западного военного округа. Таким образом завершится перевооружение Сухопутных войск страны.
«Завершающим этапом станет тактическое учение с боевым пуском ракеты», - говорится на сайте министерства.
Напомним, ранее сайт kp.ru рассказывал о преимуществах ракетного комплекса «Искандер-М», которое может запускать баллистические и крылатые ракеты, преодолевающие системы ПВОО. Главнокомандующий Сухопутными войсками России генерал-полковник Олег Салюков сообщил, что другие страны смогут создать аналог такого оружия не ранее 2025 года.
ИСТОЧНИК KP.RU