2019-11-22T11:36:38+03:00
Общество

Госдума рассмотрит законопроект о выпуске лекарств без согласия обладателя патента

Поправки в гражданском кодексе помогут наладить поставки жизненно важных препаратов и медицинского оборудования
Ольга МАТЫС
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Иностранные компании отказывались поставлять в нашу страну жизненно важные лекарства для неизлечимо больныхИностранные компании отказывались поставлять в нашу страну жизненно важные лекарства для неизлечимо больныхФото: Алексей ФОКИН
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Законопроект, позволяющий выпускать в России лекарства без согласия патентообладателя, был внесен в Государственную Думу 22 ноября.

Он предусматривает возможность правительству "в случае крайней необходимости, связанной с обеспечением обороны и безопасности государства, охраной жизни и здоровья граждан" использовать изобретения и промышленные образцы без согласия обладателей патента. При этом владелец прав будет уведомлен о том, что его лекарства будут выпускаться в России, также правительство самостоятельно определит размер и порядок выплаты «соразмерной компенсации».

Федеральная антимонопольная служба выступила с этим законопроектом, желая пресечь злоупотребления со стороны доминирующих иностранных производителей в сфере медицины. По данным Интерфакса, во время беседы с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым глава ФАС Игорь Артемьев подчеркнул, что в последнее время были случаи, когда иностранные компании отказывались поставлять в нашу страну жизненно важные лекарства для неизлечимо больных.

Напомним, что ранее Роспотребнадзор рассказал о плачевных последствиях неправильного приёма антибиотиков и связанного с этим роста устойчивости к ним микробов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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