2019-11-22T13:16:53+03:00
Звезды

Представитель Гагариной назвала иск к певице из-за песни «Кукушка» необоснованным

В Тверском суде проходят предварительные слушания по делу о защите права на аранжировку композиции Цоя [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Фото: Гусева Евгения и Владимир ВеленгуринФото: Гусева Евгения и Владимир Веленгурин
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Иск певицы Ольги Кормухиной к коллеге по сцене Полине Гагариной не имеет никаких оснований. Так прокомментировала представитель Гагариной Александра Николаева просьбу Кормухиной защитить права на аранжировку популярной песни солиста группы «Кино» Виктора Цоя «Кукушка».

«Наша доверительница не нарушала никаких прав Кормухиной, иск не основан на каких-либо доказательствах, если говорить вкратце», - сказала представитель Гагариной в ходе предварительного слушания иска в Тверском суде Москвы

Напомним, как писал ранее сайт kp.ru, в 2011 Кормухина году записала свою аранжировку на песню «Кукушка». Музыку написал ее супруг, лидер группы «Парк Горького» Александр Белов. А через четыре года вышел фильм «Битва за Севастополь», в котором трек исполняет Полина Гагарина, а аранжировка принадлежит Константину Меладзе. При этом, авторы ролика в YouTube наложили одну версию композиции Цоя на другую и не увидели никакой разницы.

Ольга Кормухина - Кукушка . День Защитника Отечества, 2016.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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