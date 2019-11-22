Путин: Доля современного оружия и техники в российской армии составляет 68%
Доля современного оружия и техники в российской армии на сегодняшний день составляет 68%, а многие образцы не имеют аналогов в мире. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин.
«В армии и на флоте доля современного оружия и техники составляет уже более 68%. При этом некоторые образцы по своим характеристикам опережают зарубежные аналоги на годы вперёд», - сказал российский лидер, выступая на заседании Совета безопасности России.
Путин заявил, что в следующем году необходимо приступить к формированию госпрограммы вооружений до 2033 года. По его словам, основной задачей программы должно быть наращивание качественных и количественных характеристик вооружений и техники. Российский лидер призвал довести долю современного оружия и техники в армии и ВМФ до 70%.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в пятницу, 22 ноября, сухопутные войска (СВ) России были полностью перевооружены на российский оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер». Ранее главнокомандующий Сухопутными войсками России генерал-полковник Олег Салюков заявил, что в других странах нет аналога такого оружия.
ИСТОЧНИК KP.RU