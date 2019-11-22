Трамп упрекнул бывшего посла на Украине, что она не вещала в кабинете его портрет

СЕГОДНЯ 17:27 2019-11-22T17:29:15+03:00

Глава Белого дома сообщил, что Мари Йованович, которая участвует в заседаниях по импичменту, человек Барака Обамы

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У Дональда Трампа оказалось гораздо больше причин недолюбливать бывшего американского посла на Украине Мари Йованович, чем казалось раньше. После снятия с должности она принимает участие в качестве свидетеля в заседаниях по импичменту президента. Йованович уверяет, что Трамп оказывал давление на украинского президента, заставляя расследовать дело Байдена. Из-за возможного оказания давления на Владимира Зеленского демократы и инициировали начало процедуры импичмента, а сам Трамп был вынужден опубликовать стенограмму разговора с украинским коллегой.

Но оказалось, что Трамп и раньше считал посла на Украине – человеком Барака Обамы. Она даже портрет нынешнего президента не захотела вещать в кабинете, пожаловался журналистам телеканала Fox News американский лидер:

- У нее ушло полтора года или два года на то, чтобы повесить мою фотографию. Она говорила плохо обо мне, она не защищала меня. У меня было право сменить посла

ИСТОЧНИК KP.RU