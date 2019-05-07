2019-05-07T02:19:12+03:00
Политика

Посол США на Украине покинет свой пост одновременно с Порошенко

Мари Йованович уедет из Киева в Штаты уже в этом месяце
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Посол США на Украине Мари ЙовановичПосол США на Украине Мари ЙовановичФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Американский посол на Украине Мари Йованович покинет свой пост уже в этом месяце, одновременно с завершением полномочий действующего лидера Незалежной Петра Порошенко.

Об этом сообщил журналистам представитель госдепартамента США, уточнив, что Мари Йованович «завершает свою трехлетнюю дипломатическую миссию в Киеве в 2019 году, как и планировалось».

«Ее запланированная дата отъезда в мае совпадает со сменой президента на Украине», - отметил сотрудник госдепа.

При этом американский дипломат добавил, что «команда в посольстве США в Киеве, а также в Вашингтоне продолжает тесно сотрудничать с украинским правительством и гражданским обществом в целях укрепления нашего партнерства», передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, точная дата инаугурации нового президента Украины до сих пор неизвестна. В конце прошлой недели Владимир Зеленский встретился со спикером Верховной рады и руководителями парламентских фракций, предложил провести инаугурацию в воскресенье 19 мая. Однако депутаты хотят, чтобы новый президент официально вступил в должность не раньше 28 мая, чтобы у него не было возможности распустить Раду.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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