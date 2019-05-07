Посол США на Украине покинет свой пост одновременно с Порошенко

СЕГОДНЯ 01:55 2019-05-07T02:19:12+03:00

Мари Йованович уедет из Киева в Штаты уже в этом месяце

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Американский посол на Украине Мари Йованович покинет свой пост уже в этом месяце, одновременно с завершением полномочий действующего лидера Незалежной Петра Порошенко.

Об этом сообщил журналистам представитель госдепартамента США, уточнив, что Мари Йованович «завершает свою трехлетнюю дипломатическую миссию в Киеве в 2019 году, как и планировалось».

«Ее запланированная дата отъезда в мае совпадает со сменой президента на Украине», - отметил сотрудник госдепа.

При этом американский дипломат добавил, что «команда в посольстве США в Киеве, а также в Вашингтоне продолжает тесно сотрудничать с украинским правительством и гражданским обществом в целях укрепления нашего партнерства», передает ТАСС.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/705727" frameborder="0"></iframe> Владимир Зеленский: чего ждать от нового президента Украины.Владимир Зеленский - новый президент Украины. Незалежную возглавил человек, у которого нет никакого опыта в политике. Раньше ему доводилось лишь играть главу государства в сериале «Слуга народа». Поэтому трудно сказать, чего ждать от нового президента Украины. Ведь пока он делает весьма противоречивые заявления.

ИСТОЧНИК KP.RU