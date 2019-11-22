2019-11-22T18:30:10+03:00
В мире

Трамп заявил, что если бы не он, «Гонконг раздавали бы за 14 минут»

Президент США сообщил, что не пустил миллионы китайских солдат в охваченный протестами Гонконг
Юлия САЛЬНИКОВА
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Во время акций протеста пострадали людиВо время акций протеста пострадали людиФото: REUTERS
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Дональд Трамп заявил, что не позволил китайцам «раздавить за 14 минут» Гонконг. Об этом глава Белого дома сообщил в интервью журналистам телеканала Fox News. Напомним, в Гонконге происходят массовые акции протеста. Изначально люди вышли на улицы в знак несогласия с законом об экстрадиции. Позже власти пошли на уступки протестующим. Но народные волнения не прекратились. Теперь столкновения с полицией происходят по другой причине – жителей Гонконга не устраивает закон о запрете ношения масок на массовых акциях.

- Если бы не я, Гонконг был бы раздавлен за 14 минут. У него был миллион солдат, стоящих под Гонконгом, - сообщил Дональд Трамп.

Он сообщил, что позвонил председателю КНД Си Цзинпину и попросил не вводить войска. Это, по мнению амеиканского лидера, оказало бы влияние на торговую сделку с США.

В октябре 2019 года Трамп сообщил о начале выполнения условий по торговой сделке с КНР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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