Трамп заявил, что если бы не он, «Гонконг раздавали бы за 14 минут»
Дональд Трамп заявил, что не позволил китайцам «раздавить за 14 минут» Гонконг. Об этом глава Белого дома сообщил в интервью журналистам телеканала Fox News. Напомним, в Гонконге происходят массовые акции протеста. Изначально люди вышли на улицы в знак несогласия с законом об экстрадиции. Позже власти пошли на уступки протестующим. Но народные волнения не прекратились. Теперь столкновения с полицией происходят по другой причине – жителей Гонконга не устраивает закон о запрете ношения масок на массовых акциях.
- Если бы не я, Гонконг был бы раздавлен за 14 минут. У него был миллион солдат, стоящих под Гонконгом, - сообщил Дональд Трамп.
Он сообщил, что позвонил председателю КНД Си Цзинпину и попросил не вводить войска. Это, по мнению амеиканского лидера, оказало бы влияние на торговую сделку с США.
В октябре 2019 года Трамп сообщил о начале выполнения условий по торговой сделке с КНР.
ИСТОЧНИК KP.RU