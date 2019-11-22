2019-11-22T22:47:54+03:00
В мире

Госбюро расследований Украины возбудило уголовное дело о слежке за депутатами Верховной рады

До этого в СМИ появилась информация о том, что перед СБУ поставили задачу получать конфиденциальную информацию о руководстве партии и депутатах
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
В штабе «Оппозиционной платформы – За жизнь». Фото: Анастасия МАТВЕЕВАВ штабе «Оппозиционной платформы – За жизнь». Фото: Анастасия МАТВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Украине расследуют дело о слежке за депутатами Верховной рады. Речь идет о руководстве и членах партии «Оппозиционная платформа - За жизнь». На официальном сайте партии в пятницу 22 ноября появилась информация о возбуждении Госбюро расследований Украины уголовного дела.

- Решение ГБР об открытии уголовного производства основывается на обращении народных депутатов, которое стало реакцией на информацию, появившуюся в СМИ, - сказано в сообщении.

Ранее украинские журналисты написали о поручении Службы безопасности Украины (СБУ) получать конфиденциальную информацию о депутатах-оппозиционерах. По версии Госбюро расследований, сотрудники службы безопасности воспользовались своим служебным положением. Информация, полученная ими незаконным путем могла повлиять на «исполнение депутатами служебных обязанностей».

Владимир Зеленский ранее пообещал рассказать, из какой страны эта партия получает деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Министр культуры признался, что не смотрит телевизор
В «Роскосмосе» обнаружили сближающийся с Землей астероид
Владелец собаки умер после того, как его руку лизнул питомец
Совет Международной ассоциации легкой атлетики приостановил восстановление Всероссийской федерации по этому виду спорта
Берлускони попал в больницу после падения во время конгресса в Хорватии
Дмитрий Медведев не поддержал идею о жестком определении неполного рабочего дня
В МИД Швеции сообщили, что российские туристы боятся приезжать в страну
The Telegraph: Абрамович передумал продавать «Челси»
Украинцы смогут фотографироваться на документы в головных уборах
Футболист-любитель отправил судью в нокаут после красной карточки
В Испании полицейские изъяли почти полтонны кокаина
Пенсионерка полвека водила машину без водительских прав
Трамп заявил, что если бы не он, «Гонконг раздавали бы за 14 минут»
Владимир Путин поручил сделать экономический рост более динамичным
В чувашском селе Шихазаны открыли инновационный Дом культуры
В Минкультуры хотят отслеживать просмотры фильмов и сериалов в онлайн кинотеатрах
В Норвегии обнаружили корабль времен викингов