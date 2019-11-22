Госбюро расследований Украины возбудило уголовное дело о слежке за депутатами Верховной рады

СЕГОДНЯ 22:45 2019-11-22T22:47:54+03:00

В штабе «Оппозиционной платформы – За жизнь». Фото: Анастасия МАТВЕЕВА

До этого в СМИ появилась информация о том, что перед СБУ поставили задачу получать конфиденциальную информацию о руководстве партии и депутатах

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В Украине расследуют дело о слежке за депутатами Верховной рады. Речь идет о руководстве и членах партии «Оппозиционная платформа - За жизнь». На официальном сайте партии в пятницу 22 ноября появилась информация о возбуждении Госбюро расследований Украины уголовного дела.

- Решение ГБР об открытии уголовного производства основывается на обращении народных депутатов, которое стало реакцией на информацию, появившуюся в СМИ, - сказано в сообщении.

Ранее украинские журналисты написали о поручении Службы безопасности Украины (СБУ) получать конфиденциальную информацию о депутатах-оппозиционерах. По версии Госбюро расследований, сотрудники службы безопасности воспользовались своим служебным положением. Информация, полученная ими незаконным путем могла повлиять на «исполнение депутатами служебных обязанностей».

Владимир Зеленский ранее пообещал рассказать, из какой страны эта партия получает деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU