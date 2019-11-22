Министр культуры признался, что не смотрит телевизор

СЕГОДНЯ 23:01 2019-11-22T23:02:36+03:00

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Глава министерства культуры Владимир Мединский не смотрит телевизор. В этом он признался в интервью журналистам РБК. Глава ведомства сказал, что это выбор каждого - смотреть или нет:

- Есть пульт с кнопочками, там в правом углу кнопочка красненькая. Вы можете воспользоваться и не смотреть. Я этой кнопочкой воспользовался много лет назад. Я совсем не смотрю телевизор.

Что касается канала «Культура», то министр не смотрит и его – но по причине отсутствия свободного времени. Быть в курсе новостей ему помогает интернет – в Сети он смотрит обзоры, нарезки о выставках или строительстве объектов культуры, которые нужны ему для работы. Он рассказал, что почти 20 лет назад увлекался игрой Doom. За компьютером он сидел с «вечера до шести утра». Когда понял, что игра «засасывает», стер Doom. По этой же причине отрицательно относится к состязаниям по киберспорту, хотя и признает – детям нужно повышать компьютерную грамотность и в школах нужны уроки информатики.

ИСТОЧНИК KP.RU