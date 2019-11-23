В Госдуме предложили отправить на Украине "посылочку из унитазов"
Депутат Госдумы Петр Толстой прокомментировал заявление командующего ВМС Украины Игоря Воронченко о том, что Россия вернула Незалежной корабли якобы в "неподобающем" состоянии.
Толстой предложил отправить на Украину "посылочку из унитазов".
Ранее Романченко возмутился, что на кораблях якобы отсутствовали плафоны, розетки, унитазы и другое оборудование.
- ФСБ уже опубликовала видео, на котором зафиксирован момент передачи кораблей. На кадрах видно, что все лампочки и унитазы на месте. Отсюда вопрос: что они, выбросили их что ли, когда получили корабли? - заявил Толстой.
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ИСТОЧНИК KP.RU