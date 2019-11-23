Медведев вручил членские билеты "Единой России" ряду губернаторов и бизнесменов

СЕГОДНЯ 13:58 2019-11-23T14:01:30+03:00

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Председатель “Единой России”, председатель Правительства Дмитрий Медведев на совместном заседании Высшего и Генерального советов Партии, которое проходит в рамках XIX Съезда “Единой России”, вручил партбилеты ряду губернаторов и представителей российского бизнеса.

Открывая заседание, Медведев напомнил, что руководители регионов, возглавившие списки "Единой России" на региональных выборах в этом и предыдущие годы, приняли решение "работать и дальше внутри Партии".

Партбилеты получили глава Республики Крым Сергей Аксенов, руководитель Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова, руководитель дирекции воздушного транспорта государственной транспортной лизинговой компании Андрей Бердников, секретарь Брянского регионального отделения Партии, губернатор Брянской области Александр Богомаз, председатель комитета Благовещенской городской Думы по местному самоуправлению Юрий Грошев, депутат Пензенской городской Думы Николай Кузяков, руководитель центра сопровождаемого проживания инвалидов «Квартал Луи» Мария Львова-Белова, президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский, генеральный директор корпорации развития Оренбургской области Игнат Петухов, секретарь Севастопольского регионального отделения Партии, врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, президент центра социальной и трудовой адаптации “Свобода” Владимир Сидоров, депутат внутригородского муниципального образования “Красненькая речка” Михаил Соколов, депутат Московской областной Думы Вячеслав Фомичев, депутат Тамбовской областной Думы Константин Черкасов, секретарь Мурманского регионального отделения Партии, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, заместитель генерального директора ОАО “Российские железные дороги” Дмитрий Шаханов.

В Москве проходит XIX Съезд партии «Единая Россия». В его работе принимают участие высшее руководство Партии, члены Правительства, делегаты со всей страны, губернаторы, депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации общественники и журналисты. Также на Съезде выступит Президент России Владимир Путин и Председатель Партии, премьер-министр Дмитрий Медведев. Ожидается, что на Съезде будет дан старт подготовке к выборам в Государственную Думу в 2021 году, объявлено о создании шести рабочих групп Генсовета Партии по отраслевым направлениям, создан Правозащитный центр Партии. Помимо этого, на Съезде будет представлен новый формат работы общественных приемных «Единой России», где любой желающий сможет узнать о реализации партпроектов или вступить в Партию.

ИСТОЧНИК KP.RU