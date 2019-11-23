2019-11-23T14:46:36+03:00
В мире

Эво Моралеса обвиняют в терроризме

Делу предоставлены записи, на которых Моралес призывает к убийству боливийцев
Ася КУЗНЕЦОВА
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Бывшего главу Боливии обвиняют в терроризме и подстрекательстве к мятежу.Бывшего главу Боливии обвиняют в терроризме и подстрекательстве к мятежу.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Глава внутренних дел Боливии Артуро Мурильо обратился в генеральную прокуратуру с просьбой о возбуждении уголовного дела с обвинениями к бывшему президенту страны в терроризме и подстрекательстве к мятежу.

-[У нас есть] однозначные улики, и мы их обнародовали <...> Уликой [по делу] господина Эво Моралеса является представленная видео- и аудиозапись, на которой он явно призывает к убийству боливийцев путем блокады города, - цитирует слова Мурильо местное информационное агентство La Agencia Boliviana de Informacion.

Мурильо намерен требовать для бывшего главы государства «максимально сурового наказания», сообщает AFP.

В среду, 20 ноября, глава МВД Боливии сообщил, что властям предоставлена запись, на которой Моралес даёт одному из своих советников рекомендации о том, как окружить город Ла-Пас. Подобные шаги Мурильо расценивает как преступление против человечности и заявляет о том, что правительство уже готовит «международный иск» - сообщает ТАСС.

Эво Моралес назвал в своём Twitter запись смонтированной и задал вопрос, почему правительство не расследует гибель протестующих.

20 октября в Боливии прошли президентские выборы, в которых победил Моралес, действующий на тот момент президент страны. Победу в первом туре не признал его главный соперник — Карлос Меса, бывший президентом в 2003-2005 годах. Оглашение результатов выборов спровоцировало в стране волну протестов.

10 ноября Организация американских государств опубликовала доклад о нарушениях по итогам проверки избирательных бюллетеней. Оппозиция и армия потребовали отставки Моралеса с должности, которую он оставил, назвав это государственным переворотом.

12 ноября Моралес бежал в Мексику, где получил политическое убежище. Должность президента до новых выборов заняла представитель оппозиции Жанин Аньес, второй вице-спикер Палаты сенаторов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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