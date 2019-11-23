2019-11-23T15:27:37+03:00
Политика

«Терзать и трясти» чиновников: Путин рассказал «Единой России», как решать проблемы в регионах

Российский лидер заявил, что для партии хуже всего быть «удобной, покладистой для начальника любого уровня»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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«Терзать и трясти» чиновников: Путин рассказал «Единой России», как решить проблемы в регионах«Терзать и трясти» чиновников: Путин рассказал «Единой России», как решить проблемы в регионахФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Президент России Владимир Путин призвал членов партии «Единая Россия» добиваться справедливости, находить и поднимать острые вопросы, а при необходимости «терзать и трясти» чиновников.

«Вы же видите сами, знаете: то больничку покажут развалившуюся, то школа, где дети чуть ли не в пятую смену ходят. Вы должны это видеть, если чиновники не видят. Терзать их, трясти, добиваться решения», - заявил российский лидер, выступая на съезде партии.

Глава государства также призвал членов партии быть «партией-лидером во всём» и, «не дожидаясь очередной прямой линии», самим находить проблемы. По словам Путина, для партии «хуже всего искать для себя комфорта» и «быть удобной, покладистой для начальника любого уровня».

Напомним, как писал сайт kp.ru, в ходе XIX съезда партии «Единая Россия» председатель партии, премьер-министр России Дмитрий Медведев вручил партбилеты ряду губернаторов и представителей российского бизнеса.

Путин выступает на съезде партии Единая Россия .

ИСТОЧНИК KP.RU

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