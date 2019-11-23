Путин: Партия власти должна служить народу
Выступая на пленарном заседании съезда «Единой России», российский президент Владимир Путин заявил, что статус правящий партии заключается в том, чтобы служить народу.
«Статус правящей партии, партии власти, заключается не в том, чтобы править, а в том, чтобы слушать, служить народу», - сказал российский лидер, обращаясь к единороссам.
Глава государства пояснил, что суть «служения» является будущим «наших граждан, наших детей, которые уже родились и ещё будут рождены».
Путин также отметил, что лидер должен показывать пример и вести за собой, «спрашивая с себя строже, чем с других».
Напомним, как писал сайт kp.ru, в субботу, 23 ноября, проходит XIX съезда партии «Единая Россия». Президент России уже рассказал единороссам, что правящая партия должна добиваться справедливости, находить и поднимать острые вопросы, а иногда «терзать и трясти» чиновников для решения проблем.
Путин: Статус партии власти заключается не в том, чтобы править, а в том, чтобы служить, служить народу России.(c) Ruptly
ИСТОЧНИК KP.RU