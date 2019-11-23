2019-11-23T23:53:50+03:00
Политика

США призвали Facebook, Instagram и Twitter заблокировать страницы властей Ирана

Аккаунты иранского руководства должны быть недоступны, пока «пока они не восстановят интернет для своего народа», заявил спецпредставитель госдепа
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Спецпредставитель госдепартамента США по Ирану Брайан ХукСпецпредставитель госдепартамента США по Ирану Брайан ХукФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Спецпредставитель госдепартамента США по Ирану Брайан Хук призвал руководство популярных социальных сетей Facebook, Instagram и Twitter заблокировать страницы, принадлежащие представителям высших властей Ирана.

Он заявил, что аккаунты президента страны Хасана Рухани, министра иностранных дел Мохаммада Джавада Зарифа и верховного лидера Ирана Али Хаменеи должны быть заблокированы, «пока они не восстановят интернет для своего народа». По его словам, иранские власти отключили интернет, пытаясь «скрыть смерти и ту трагедию, на которую режим обрек тысячи протестующих по всей стране», передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее американский госдепартамент поддержал народные протесты в Иране и осудил Тегеран за решение ограничить доступ к Всемирной сети.

Массовые протесты в стране вспыхнули из-за повышения цен на бензин, в крупных городах начались беспорядки. В субботу, 23 ноября, местный телеканал IRIB сообщил, что иранская полиция задержала около 180 зачинщиков беспорядков. Их обвиняют в погромах, поджогах и нападениях на сотрудников правоохранительных органов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Иран: Ядерная проблема»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
НАТО не пойдет на прямой конфликт с Россией из-за Украины
Сенат Боливии аннулировал победу Моралеса на президентских выборах
Россия и Турция проводят совместное патрулирование по трем маршрутам в Сирии
Медведев пообещал защитить советские льготы от «регуляторной гильотины»
Разлив нефти у побережья Бразилии достиг пляжей Рио-де-Жанейро
Бойцов Росгвардии могут обязать представляться гражданам
У берегов Курил произошло землетрясение магнитудой 5,6
Путин обсудил с митрополитом Корнелием возвращение старообрядцев в Россию
Ход работ на «Восточном» контролируют из космоса
Савченко предрекла Украине исчезновение с лица Земли в 2023 году
В Нидерландах собираются запретить туристам посещать кофешопы с марихуаной
В Киеве задержали шесть противников марша ко Дню памяти трансгендеров
Минтранс: чартеры между Россией и Египтом вряд ли будут восстановлены в 2019 году
В Колумбии экстренно приземлился искрящийся пассажирский самолет
Содержание нефтепродуктов в районе крушения танкера в Одессе превысило норму в 157 раз
Лавров: Токио должен признать суверенитет России над Южными Курилами
В атмосфере сгорел российский спутник системы предупреждения о ракетном нападении
Медведев предложил освободить от НДФЛ пострадавших в чрезвычайных ситуациях
Научит праздновать экологично: Грете Тунберг предложили стать ведущей рождественских программ
Путин: Партия власти должна служить народу
Глава Службы внешней разведки указал на участие США в боливийском кризисе
«Терзать и трясти» чиновников: Путин рассказал «Единой России», как решать проблемы в регионах
Учительница принесла муляж бомбы в Московский зоопарк