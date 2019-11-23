США призвали Facebook, Instagram и Twitter заблокировать страницы властей Ирана

23 Нояб. 23:53 2019-11-23T23:53:50+03:00

Аккаунты иранского руководства должны быть недоступны, пока «пока они не восстановят интернет для своего народа», заявил спецпредставитель госдепа

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Спецпредставитель госдепартамента США по Ирану Брайан Хук призвал руководство популярных социальных сетей Facebook, Instagram и Twitter заблокировать страницы, принадлежащие представителям высших властей Ирана.

Он заявил, что аккаунты президента страны Хасана Рухани, министра иностранных дел Мохаммада Джавада Зарифа и верховного лидера Ирана Али Хаменеи должны быть заблокированы, «пока они не восстановят интернет для своего народа». По его словам, иранские власти отключили интернет, пытаясь «скрыть смерти и ту трагедию, на которую режим обрек тысячи протестующих по всей стране», передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее американский госдепартамент поддержал народные протесты в Иране и осудил Тегеран за решение ограничить доступ к Всемирной сети.

Массовые протесты в стране вспыхнули из-за повышения цен на бензин, в крупных городах начались беспорядки. В субботу, 23 ноября, местный телеканал IRIB сообщил, что иранская полиция задержала около 180 зачинщиков беспорядков. Их обвиняют в погромах, поджогах и нападениях на сотрудников правоохранительных органов.

ИСТОЧНИК KP.RU