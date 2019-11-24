Крупный пожар в жилом доме в подмосковном Королёве потушен
В ночь на воскресенье, 24 ноября, в подмосковном Королёве тушили крупный пожар. К этому часу огонь в жилом трехэтажном доме на улице Первомайской удалось полностью потушить. Общая площадь возгорания составила 1,4 тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе областного главка МЧС.
Пожар вспыхнул на третьем этаже многоквартирного кирпичного дома с деревянными перекрытиями, горели восемь квартир и крыша. Очевидцы прислали «Комсомолке» видео с места событий.
Из горящего жилого дома были эвакуированы 40 человек, никто не пострадал. С огнем боролись 87 пожарных, были задействованы 28 единиц техники. Причины возгорания устанавливаются.
Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал о другом крупном пожаре в поселке Мосрентген, расположенном на территории новой Москвы.
В подмосковном Королёве горит крыша жилого дома на улице Первомайской.
ИСТОЧНИК KP.RU