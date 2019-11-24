2019-11-24T02:10:38+03:00
Происшествия

Крупный пожар в жилом доме в подмосковном Королёве потушен

Из горящего дома эвакуировали 40 человек, никто не пострадал [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Пожар вспыхнул в кирпичном трехэтажном доме с деревянными перекрытиямиПожар вспыхнул в кирпичном трехэтажном доме с деревянными перекрытиямиФото: Кадр видео
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В ночь на воскресенье, 24 ноября, в подмосковном Королёве тушили крупный пожар. К этому часу огонь в жилом трехэтажном доме на улице Первомайской удалось полностью потушить. Общая площадь возгорания составила 1,4 тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе областного главка МЧС.

Пожар вспыхнул на третьем этаже многоквартирного кирпичного дома с деревянными перекрытиями, горели восемь квартир и крыша. Очевидцы прислали «Комсомолке» видео с места событий.

Из горящего жилого дома были эвакуированы 40 человек, никто не пострадал. С огнем боролись 87 пожарных, были задействованы 28 единиц техники. Причины возгорания устанавливаются.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал о другом крупном пожаре в поселке Мосрентген, расположенном на территории новой Москвы.

В подмосковном Королёве горит крыша жилого дома на улице Первомайской.

ИСТОЧНИК KP.RU

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