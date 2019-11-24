2019-11-24T03:00:42+03:00
Происшествия

Во Флориде пес нарезал круги на машине, пока его не остановила полиция

Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Остановить машину с четвероногим водителем смогли только полицейскиеОстановить машину с четвероногим водителем смогли только полицейскиеФото: Кадр видео
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Забавный случай произошел в американском городе Порт-Сент-Луси (штат Флорида), где полицейским утром 21 ноября пришлось останавливать машину с четвероногим «водителем».

Владелец старенького Mercury Sable пропустил нужный поворот, заехал в тупик и вышел из автомобиля, чтобы спросить дорогу у людей на улице. В этот момент дверь захлопнулась, и внутри остался только черный пес по кличке Макс. Собака забралась на место водителя, случайно включила заднюю передачу, задев рычаг, и машина стала ездить по кругу.

Самостоятельно заблудившийся мужчина остановить автомобиль не смог, пришлось обращаться за помощью к полицейским. К моменту приезда стражей порядка пес «катался» уже около часа. Машина снесла почтовый ящик, но продолжала медленно нарезать круги, передает телеканал «360».

К моменту приезда полиции автомобиль снес почтовый ящик, но все еще продолжал медленно двигаться в тупике. Отмечается, что собака в результате инцидента не пострадала.

Собака нарезала круги на машине, случайно включив передачу.К моменту приезда полиции автомобиль снес почтовый ящик, но кружить не перестал

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ИСТОЧНИК KP.RU

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