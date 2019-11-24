Маск: Tesla уже получила 146 тысяч заказов на бронированный пикап Cybertruck

СЕГОДНЯ 03:29 2019-11-24T03:52:20+03:00

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Не прошло и двух суток после презентации нового «футуристического» бронированного электропикапа Cybertruck от Tesla в Лос-Анджелесе, а компания уже получила 146 тысяч заказов на автомобиль, сообщил в субботу глава Tesla Илон Маск на своей странице в Twitter.

Причем, по его словам, большинство желающих обладать машиной «как из фильма «Бегущий по лезвию» (42%) хотят купить пикап с двумя моторами, чуть меньше (41%) заказов на автомобиль с тремя двигателями, и только 17% потенциальных покупателей заинтересовались версией Cybertruck с одним мотором.

Илон Маск особо подчеркнул, что Tesla не проводила масштабных рекламных кампаний и не привлекала знаменитостей, чтобы повысить спрос на свое новое детище.

Напомним, как писал сайт kp.ru, «бронированная машина пехоты из будущего» по функциональным особенностям будет похож на популярную бензиновую модель Ford F-150, а стоимость супер-машины супер-автомобиля оценивается в пределах 39990 – 69990 долларов.

Илон Маск представил бронированный пикап от Tesla.

ИСТОЧНИК KP.RU