"Смешно и печально": Зеленского заметили в форме с черепом на шевроне
На данный нюанс обратил внимание украинский волонтер Роман Доник
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Украинский волонтер Роман Доник обратил внимание на то, что президент Незалежной Владимир Зеленский пришел на встречу с моряками в Очакове в форме с шевроном, на котором был изображен череп.
Политик встретился с военнослужащими в военной гавани, куда доставили украинские корабли, возвращенные российской стороной.
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ИСТОЧНИК KP.RU