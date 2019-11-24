"Смешно и печально": Зеленского заметили в форме с черепом на шевроне

СЕГОДНЯ 07:45 2019-11-24T07:45:27+03:00

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Украинский волонтер Роман Доник обратил внимание на то, что президент Незалежной Владимир Зеленский пришел на встречу с моряками в Очакове в форме с шевроном, на котором был изображен череп.

Политик встретился с военнослужащими в военной гавани, куда доставили украинские корабли, возвращенные российской стороной.

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ИСТОЧНИК KP.RU