Зеленский намерен потребовать от России отдать оборудование с вернувшихся кораблей

СЕГОДНЯ 02:36 2019-11-21T02:36:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на трех кораблях, которые были задержаны Россией в ноябре прошлого года в Керченском проливе и возвращены накануне, не хватает части вооружения и оборудования. По словам главы государства, он будет требовать от РФ вернуть "все, что там есть".

- Я очень рад, что наши военные катера на месте. Как мы и обещали, мы вернули наших моряков и наши катера. То, что мы увидели, действительно, не хватает и оборудования частично, и не хватает части вооружения. Я увидел состояние, будет расследование. Мы увидим все детали, - сказал Зеленский.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU