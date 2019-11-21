Зеленский намерен потребовать от России отдать оборудование с вернувшихся кораблей
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на трех кораблях, которые были задержаны Россией в ноябре прошлого года в Керченском проливе и возвращены накануне, не хватает части вооружения и оборудования. По словам главы государства, он будет требовать от РФ вернуть "все, что там есть".
- Я очень рад, что наши военные катера на месте. Как мы и обещали, мы вернули наших моряков и наши катера. То, что мы увидели, действительно, не хватает и оборудования частично, и не хватает части вооружения. Я увидел состояние, будет расследование. Мы увидим все детали, - сказал Зеленский.
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ИСТОЧНИК KP.RU