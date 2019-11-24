Конгресс США включит санкции против "Северного потока-2" в оборонный бюджет страны
Рестрикции против фирм, которые участвуют в возведении трубопровода, были включены в проект закона «О национальной обороне на 2020 год»
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Глава американского сенатского комитета по иностранным делам Джим Риш.заявил, что конгресс США планирует включить рестрикции против «Северного потока — 2» в оборонный бюджет страны на 2020 год.
Риш также подчеркнул, что санкции против фирм, которые участвуют в возведении трубопровода, были включены в проект закона «О национальной обороне на 2020 год».
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ИСТОЧНИК KP.RU