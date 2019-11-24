Специалисты составили правила общения с космонавтами
Специалисты Центра подготовки космонавтов и Ракетно-космическая корпорация "Энергия" составили рекомендации по ведению связи между Центром управления полетами и космонавтами.
Отмечается, что они уже внедрены в работу и имеются первые результаты.
- Говорить ясно и отчетливо, скорость речи не должна превышать 100 слов в минуту; сохранять громкость передачи информации на постоянном уровне; переговоры должны быть краткими, - сказано в рекомендациях.
Также специалисты заявили, что "во время ведения переговоров с экипажем недопустимы любые некорректные и негативные высказывания на любые темы". При этом в ходе беседы с космонавтами допускается использование приветственных слов и слов благодарности, пишет "РИА-Новости".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что Роскосмос составил кодекс профессиональной этики космонавтов. Соблюдение правил будет учитываться при проведении аттестаций и повышений.
ИСТОЧНИК KP.RU