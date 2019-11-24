2019-11-24T15:04:54+03:00
Общество

"Не на ту напал, внучок":В США 82-летняя бодибилдерша избила столом забравшегося в дом вора

Действия боевой старушки одобрили местные полицейские, которые спустя несколько минут приехали на место происшествия
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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"Не на ту напал, внучок":В США 82-летняя бодибилдерша избила столом забравшегося в дом вора"Не на ту напал, внучок":В США 82-летняя бодибилдерша избила столом забравшегося в дом вора
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В американском штате Нью-Йорк живет очень смелая и необычайно сильная (особенно для своих преклонных лет) бабушка. Дело в том, что в квартиру к 82-летней Уилли Мерфи забрался вор, а она...избила его столом! Нетипичная бабуля, к огромному сожалению воришки, является бодибилдершей с большим стажем.

Незнакомец появился перед домом Уилли около 23 часов вечера в четверг, 21 ноября. Он постучал в дверь и попросил вызвать скорую помощь. Когда старушка не отказала и не пустила его внутрь, он выбил дверь.

- Он выбрал не тот дом, чтобы вломиться, - гордо заявила Мерфи.

Оказывается, несмотря на свой возраст, старушка каждый день посещает спортзал, поднимает 102 килограмма в становой тяге и занимала призовые места на соревнованиях по бодибилдингу, пишет WHAM-TV

- Стол вдребезги. Он падает, а я прыгаю по нему». Затем я выливаю на мужчину бутылку шампуня. Хватаю щетку. Он тянет ее на себя. Я бью его щеткой, - рассказывает Уилли.

Спортсменка успела вызвать полицейских, и они прибыли на место преступления спустя несколько минут. Они были немало удивлены, когда увидели Уилли. При этом полицейские добрили ее действия и сфотографировались с ней на крыльце. Злоумышленник был доставлен в больницу с многочисленными травмами.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в США "единорог" ограбил магазин и устроил ДТП. Грабитель пошел на дело, нарядившись в костюм сказочного животного.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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