2019-11-24T20:59:31+03:00
Звезды

Победителем детского «Евровидения-2019» стала певица из Польши Вики Габор

Победитель детского «Евровидения-2019» исполнила песню Superhero
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Молодая певица из Польши стала победителем детского «Евровидение-2019»Молодая певица из Польши стала победителем детского «Евровидение-2019»Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

В воскресенье, 24 ноября, победителем музыкального конкурса детское «Евровидение-2019» стала молодая певица Виктории Габор, которая представляла на конкурсе Польшу с песней Superhero.

12-летняя Виктории Габор живет в Польше, но родилась она в Германии и некоторое время училась в Великобритании. В феврале 2019 года стала финалисткой второго сезона польской версии «Голос.Дети». Ее песня Time, вышедшая в феврале этого года, набрала почти 2,8 миллиона просмотров на YouTube.

На втором месте Ержан Максим из Казахстана. За ним следуют Мелани Гарсия из Испании с песней Marte и Мэтью Хинзен, который уверенно выиграл национальный отбор в Недирандах.

Нашу страну на конкурсе представил дуэт Татьяны Меженцевой и Денберела Ооржака с песней Time For Us. В финале детского «Евровидения-2019» они заняли тринадцатое место.

Детское евровидение 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Диетолог рассказала, как сделать завтрак полезным
Участник детского «Евровидении» от Казахстана Ержан Максим занял второе место
Участники детского «Евровидения» от России заняли 13-е место
Украинский детский омбудсмен Кулеба с сыновьями попал в аварию
Джонсон отрицает планы Британии сократить численность армии ради экономии
Пригожин призвал не «шпынять» Ротару
Умер Давид Бабаев, актер театра и кино
Оставшиеся без отопления жители Украины перекрыли дорогу
«Они нас ненавидят»: украинский политик призвал Киев забыть про Крым и Донбасс
В Индии «свалившаяся с неба» машина убила человека
Поклонская вступилась за Софию Ротару
Самолет упал на жилые дома в Конго: более 20 человек погибли
В Афганистане девять мирных жителей погибли при авиаударе международной коалиции
"Какой бы сервис не создавали, утечки будут возникать". Эксперт прокомментировал появление в сети данных на 1,2 миллиарда пользователей соцсетей
"Не на ту напал, внучок":В США 82-летняя бодибилдерша избила столом забравшегося в дом вора
У Боинга спустя несколько минут после вылета из Лос-Анджелеса загорелся двигатель
Экс-мэр Нью Йорка заявил, что сделает все, чтобы Трамп не смог переизбраться на пост главы США
Шюррле и Бакаев появятся в стартовом составе "Спартака" на игру против "Урала"
"Лучше быть красным, чем мертвым": Лавров вспомнил первый советский "мем" в ООН
В Пенсионном фонде РФ рассказали об индексации неиспользованного маткапитала
Специалисты составили правила общения с космонавтами
"Смертельное селфи": Два самолета ВВС США столкнулись в небе над Японией из-за фото пилота
"Почерк настоящего мастера и творца": Путин поздравил Кустурицу с юбилеем
Эксперт по кибербезопасности обнаружил в Интернете базу данных 1,2 млрд пользователей соцсетей
В Оренбуржье число погибших в ДТП с микроавтобусом увеличилось до шести человек
Конгресс США включит санкции против "Северного потока-2" в оборонный бюджет страны