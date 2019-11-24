Победителем детского «Евровидения-2019» стала певица из Польши Вики Габор

СЕГОДНЯ 20:59 2019-11-24T20:59:31+03:00

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В воскресенье, 24 ноября, победителем музыкального конкурса детское «Евровидение-2019» стала молодая певица Виктории Габор, которая представляла на конкурсе Польшу с песней Superhero.

12-летняя Виктории Габор живет в Польше, но родилась она в Германии и некоторое время училась в Великобритании. В феврале 2019 года стала финалисткой второго сезона польской версии «Голос.Дети». Ее песня Time, вышедшая в феврале этого года, набрала почти 2,8 миллиона просмотров на YouTube.

На втором месте Ержан Максим из Казахстана. За ним следуют Мелани Гарсия из Испании с песней Marte и Мэтью Хинзен, который уверенно выиграл национальный отбор в Недирандах.

Нашу страну на конкурсе представил дуэт Татьяны Меженцевой и Денберела Ооржака с песней Time For Us. В финале детского «Евровидения-2019» они заняли тринадцатое место.

Детское евровидение 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU