В Черном море утонули свыше 14 тысяч овец

СЕГОДНЯ 08:03 2019-11-25T08:03:01+03:00

Корабль Queen Hind перевернулся, а животные не смогли выбраться из клеток

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У берегов Румынии в Черном море перевернулся корабль Queen Hind под флагом Палау. На борту судна находились клетки с более чем 14 тысячами овец. Практически все животные погибли.

Инцидент произошел в воскресенье, 24 ноября. Корабль только отплыл из местного порта Мидия и направился в город Джидда в Саудовской Аравии, когда неожиданно перевернулся.

Запертые в клетках овцы оказались под водой. Лишь нескольким десяткам особей удалось выбраться и спастись.

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ИСТОЧНИК KP.RU