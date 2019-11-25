2019-11-25T08:03:01+03:00
Происшествия

В Черном море утонули свыше 14 тысяч овец

Корабль Queen Hind перевернулся, а животные не смогли выбраться из клеток
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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У берегов Румынии в Черном море перевернулся корабль Queen Hind под флагом Палау. На борту судна находились клетки с более чем 14 тысячами овец. Практически все животные погибли.

Инцидент произошел в воскресенье, 24 ноября. Корабль только отплыл из местного порта Мидия и направился в город Джидда в Саудовской Аравии, когда неожиданно перевернулся.

Запертые в клетках овцы оказались под водой. Лишь нескольким десяткам особей удалось выбраться и спастись.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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