2019-11-25T09:02:02+03:00
Спорт

Юрий Ганус о будущем решении ВАДА: "Наш спорт еще никогда не сталкивался с таким уровнем санкций"

Гендиректор РУСАДА в эфире "Радио Комсомольская правда" прокомментировал последние решения Всемирного антидопингового агентства
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус. Фото Владимир Гердо/ТАССГенеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус. Фото Владимир Гердо/ТАСС
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В ночь на 23 ноября комитет по соответствию ВАДА дал рекомендацию лишить статуса Россйиское антидопинговое агентство. Причина этому - обнаруженные изменения в базе данных, которую передала российская сторона в начале 2019 года.

Официально решено, что теперь 9 декабря ВАДА обсудит этот вопрос и примет решение относительно судьбы российского спорта. Последствия могут быть очень тяжелыми - пропуск Олимпиады 2020 и 2022 годов.

Гендиректор РУСАДА Юрий Ганус в прямом эфире у Тины Канделаки и Максима Шевченко в передаче "Доживем до понедельника" рассказал о том, какие последствия могут быть для нашего спорта:

- Я не хочу быть пророком в таком тяжелом деле, но когда все услышат трагические решения по нашему спорту, то другого пути не будет - нам надо будет разобраться, кто допустил такое. Мы еще никогда не сталкивались с таким объемом и силой решений. Достижения в спорте не являются проекцией достижений страны. Мы привыкли уже что идем под нейтральным флагом. Но я понимаю, что спортсмены должны участвовать. Их ответственность была чтобы подготовиться к Олимпиаде, чиновников - чтобы обеспечить решение.

Российское антидопинговое агентство вернуло себе статус соответствия осенью 2018 года. При этом, были оговорены два условия для полного снятия санкций - передача базы данных ВАДА и допинг-проб на анализ. При этом, в базе не должно было быть никаких манипуляций. Но, как утверждают представители Всемирного антидопингового агентства, у них возник ряд вопросов, которые были переданы Минспорта РФ. Наша сторона дала ответ на 31 вопрос, полученный от ВАДА.

ИСТОЧНИК KP.RU

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