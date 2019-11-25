Американский конгрессмен обвинил Украину во вмешательстве в выборы США
Согласно данным Ли Зелдина, официальный Киев нанес ущерб избирательной кампании Дональда Трампа
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Официальные лица Украины осуществляли вмешательство в выборы президента США 2016 года и нанесли значительный ущерб избирательной кампании Дональда Трампа, который в итоге все равно победил и стал главой государства. Такое заявление сделал член Палаты представителей американского Конгресса, республиканец Ли Зелдин.
"Бесспорно, что были украинцы, которые вмешивались в выборы 2016 года", - сказал он в эфире телеканала CNN.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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