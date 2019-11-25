2019-11-25T09:48:52+03:00
Политика

Американский конгрессмен обвинил Украину во вмешательстве в выборы США

Согласно данным Ли Зелдина, официальный Киев нанес ущерб избирательной кампании Дональда Трампа
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Официальные лица Украины осуществляли вмешательство в выборы президента США 2016 года и нанесли значительный ущерб избирательной кампании Дональда Трампа, который в итоге все равно победил и стал главой государства. Такое заявление сделал член Палаты представителей американского Конгресса, республиканец Ли Зелдин.

"Бесспорно, что были украинцы, которые вмешивались в выборы 2016 года", - сказал он в эфире телеканала CNN.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Дональд Трамп, 45-й президент США»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Опрос показал, сколько россиян хотят остаться бездетными
Синоптики предсказывают россиянам "атмосферную впадину"
Против смартфонов за рулем будет бороться искусственный интеллект
Юрий Ганус об изменениях в базе данных РУСАДА: "Их было много, в том числе с Олимпиады в Лондоне"
Ким Чен Ын проверил боеготовность гарнизона на острове близ Южной Кореи
«Сына» робота Федора назвали Артемом: Он будет управлять кораблем
На юго-западе Китая произошло землетрясение: один человек погиб
Мужчины охотнее признаются в курортных романах, чем женщины
Ставки утильсбора на автомобили будут повышены с 2020 года
Юрий Ганус о будущем решении ВАДА: "Наш спорт еще никогда не сталкивался с таким уровнем санкций"
В ДНР прокомментировали признание бывшего «народного мэра» в шпионаже
В Черном море утонули свыше 14 тысяч овец
Экс-депутат Рады остался под впечатлением от поездки в Крым
Крым созовет международный трибунал по провокации Киева в Керченском проливе
Жириновский предложил расширить границы допустимых пределов самообороны
Специалисты выяснили, сколько денег россияне хранят на банковских вкладах
В районе острова Чеджу затонула южнокорейская рыболовецкая шхуна