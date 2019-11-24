В США опять ищут российский след: данные о вмешательстве Киева в американские выборы могли подделать

Американские власти продолжают искать следы иностранных государств в президентских выборах 2016 года. В конце минувшей недели прошел брифинг с участием сенаторов и сотрудников американской разведки, где обсуждали развитие российской тактики вмешательства. Поводом послужило выступление в конгрессе бывшего эксперта по России и Европе при Совете нацбезопасности США Фионы Хилл. Она назвала версию о вмешательстве Украины в американские выборы президента безосновательной. По ее мнению, эту версию американским властям подкинули… российские спецслужбы, пишет New York Times.

На протяжении нескольких лет, начиная с 2017 года, российская разведка распространяла фальсифицированные данные о вмешательстве Киева в американские выборы. Якобы это Киев причастен ко взлому почты Демократической партии, а не Москва. Это было сделано специально, чтобы отвести подозрения от России.

Бывший эксперт по России и Европе при Совете нацбезопасности США Фиона Хилл.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Искаженная информация передавалась влиятельным россиянам и украинцам, а они уже через посредников в лице олигархов и бизнесменов делились этими сведениями с американскими политиками, журналистами и общественниками. Последние не были в курсе того, откуда брались эти данные.

Видимо, по теории шести рукопожатий, эти фальсифицированные сведения дошли и до президента США Дональда Трампа. Тот обсудил эту информацию с президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским. Кстати, именно после рокового разговора с Зеленским демократы запустили процедуру импичмента против Трампа. Демократы уверены, что президент США давил на украинского лидера и шантажировал, что приостановит финансовую помощь Украине, если Киев не начнет расследование против Джо Байдена, основного конкурента Трампа на будущих выборах.