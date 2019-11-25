Российское гражданство стали давать в полтора раза чаще
Миграционная служба России стала чаще выдавать российской гражданство. Большинство людей, которые получили паспорт – это украинцы. Как следует из статистики, представленной «Известиям» в МВД, преимущественно на гражданство претендуют жители ДНР и ЛНР.
С января по сентябрь российское гражданство получили 285 тыс. человек, это на 48 процентов больше, чем годом ранее.
Гражданами России стали:
Уроженцы Украины – 146 тысяч человек,
Уроженцы Казахстана -35 тыс. человек,
Уроженцы Таджикистана - 30 тыс.,
Уроженцы Армении - 17 тыс. человек,
Уроженцы Узбекистана -14 тыс. человек,
Уроженцы Молдавии - 11,5 тыс. человек.
В основном документы подавали в Ростовской области (71 тыс.), в Москве и Московской области (10 и 18 тыс, соответственно), Краснодарском крае, Санкт-Петербурге и Ленинградской области (по 10 тыс.), сообщает газета "Известия".
Ранее Владимир Жириновский отметил, что процедуру получения российского гражданства нужно упрощать, так как миллионы человек мечтают получить заветный паспорт.
ИСТОЧНИК KP.RU