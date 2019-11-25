Российское гражданство стали давать в полтора раза чаще

СЕГОДНЯ 12:17 2019-11-25T12:17:10+03:00

С января по сентябрь российское гражданство получили 285 тыс. человек Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Миграционная служба России стала чаще выдавать российской гражданство. Большинство людей, которые получили паспорт – это украинцы. Как следует из статистики, представленной «Известиям» в МВД, преимущественно на гражданство претендуют жители ДНР и ЛНР.

С января по сентябрь российское гражданство получили 285 тыс. человек, это на 48 процентов больше, чем годом ранее.

Гражданами России стали:

Уроженцы Украины – 146 тысяч человек,

Уроженцы Казахстана -35 тыс. человек,

Уроженцы Таджикистана - 30 тыс.,

Уроженцы Армении - 17 тыс. человек,

Уроженцы Узбекистана -14 тыс. человек,

Уроженцы Молдавии - 11,5 тыс. человек.

В основном документы подавали в Ростовской области (71 тыс.), в Москве и Московской области (10 и 18 тыс, соответственно), Краснодарском крае, Санкт-Петербурге и Ленинградской области (по 10 тыс.), сообщает газета "Известия".

Ранее Владимир Жириновский отметил, что процедуру получения российского гражданства нужно упрощать, так как миллионы человек мечтают получить заветный паспорт.

ИСТОЧНИК KP.RU