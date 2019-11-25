2019-11-25T14:32:55+03:00
Происшествия

В сокровищницу «Зеленый свод» в Дрездене проникли грабители

Нанесенный ущерб оценивается миллиардами евро
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В известную частную сокровищницу "Зеленый свод" в Дрездене проникли грабители. В ночь на понедельник, 25 ноября, они подожгли станцию, которая питала музей электроэнергией и через окно проникли в здание.

По предварительным данным, из сокровищницы пропали старинные драгоценности, включая бриллианты. Вазы, картины и другие громоздкие произведения искусства преступники не взяли. Ущерб может составить миллиарды евро.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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