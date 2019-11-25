В «Нафтогазе» предложили «Газпрому» рассчитаться по долгам прямыми поставками газа

СЕГОДНЯ 16:04 2019-11-25T16:05:32+03:00

В "Нафтогазе" ответили на предложение по контракту Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В украинском «Нафтогазе» ответили на предложение «Газпрома» продлить транзитный контракт. Правда, новое соглашение возможно будет заключить только когда компании откажутся от взаимных претензий. Ранее руководство «Нафтогаз» обратилось в Стокгольмский суд с требованием взыскать с «Газпрома» разного рода компенсации. Сумма, которую украинская компания хочет взыскать, выросла до 22 миллиардов долларов.

Неделю назад «Газпром» направил предложение украинским коллегам. В понедельник 25 ноября ответ из Киева получен.

По решению Стокгольмского арбитража, , «Газпром» должен заплатить «Нафтогазу» около 3 млрд долларов.

- Нас устраивают денежные средства, но если "Газпром" хочет оплатить этот долг поставками газа, мы готовы рассмотреть такое предложение, - написал в Facebook исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

ИСТОЧНИК KP.RU