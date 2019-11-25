В Госдуме высказали удивление позицией «Нафтогаза» по вопросу транзита голубого топлива

СЕГОДНЯ 16:52 2019-11-25T16:52:19+03:00

В Госдуме оценили позицию "Нафтогаза" по транзиту голубого топлива через территорию Украины Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

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Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий оценил позицию «Нафтогаза» по вопросу транзита голубого топлива через территорию Украины.

Депутат отметил, что слова исполнительного директора украинской компании Юрия Витренко вызывают недоумение и вопросы. Последний не так давно заявил, что «стороны должны продолжать обсуждать продление транзита по европейским правилам в трёхстороннем формате с участием Еврокомиссии». Водолацкий напомнил, что даже члены ЕК удивлены таким решением Украины.

- Киев не идёт на предложения «Газпрома», который максимально снизил цену на газ, предлагает различные другие преференции. Но Украины находит какие-то крючки для того, чтобы не заключать контракт, — сказал он RT.

Это можно объяснить только тем, что Киев намерен и дальше спекулировать на газовой проблеме.

- Украина шантажирует Европу данной позицией. Это будет длиться до тех пор, пока не запустят «северный поток-2». Уверен, что Еврокомиссия должна заставить Киев подписать соглашение, - рассуждает депутат.

Ранее в «Нафтогазе» предложили «Газпрому» рассчитаться по долгам прямыми поставками газа. Руководство украинской компании ответило на предложение российских коллег.

ИСТОЧНИК KP.RU