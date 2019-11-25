2019-11-25T16:52:19+03:00
Политика

В Госдуме высказали удивление позицией «Нафтогаза» по вопросу транзита голубого топлива

Свою точку зрения объяснил депутат Виктор Водолацкий
Елена АКИМОВА
Поделиться:
В Госдуме оценили позицию "Нафтогаза" по транзиту голубого топлива через территорию УкраиныВ Госдуме оценили позицию "Нафтогаза" по транзиту голубого топлива через территорию УкраиныФото: РАСЮК Татьяна Витальевна
Изменить размер текста:

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий оценил позицию «Нафтогаза» по вопросу транзита голубого топлива через территорию Украины.

Депутат отметил, что слова исполнительного директора украинской компании Юрия Витренко вызывают недоумение и вопросы. Последний не так давно заявил, что «стороны должны продолжать обсуждать продление транзита по европейским правилам в трёхстороннем формате с участием Еврокомиссии». Водолацкий напомнил, что даже члены ЕК удивлены таким решением Украины.

- Киев не идёт на предложения «Газпрома», который максимально снизил цену на газ, предлагает различные другие преференции. Но Украины находит какие-то крючки для того, чтобы не заключать контракт, — сказал он RT.

Это можно объяснить только тем, что Киев намерен и дальше спекулировать на газовой проблеме.

- Украина шантажирует Европу данной позицией. Это будет длиться до тех пор, пока не запустят «северный поток-2». Уверен, что Еврокомиссия должна заставить Киев подписать соглашение, - рассуждает депутат.

Ранее в «Нафтогазе» предложили «Газпрому» рассчитаться по долгам прямыми поставками газа. Руководство украинской компании ответило на предложение российских коллег.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Комиссия Мосгордумы поддержала поправки ко второму чтению бюджета Москвы
Турция начнет испытание радиолокационных систем С-400
На Украине заммэра города Славянск выгнали из клуба за просьбу выключить песни Газманова
Трамп отправил в отставку министра ВМС США Ричарда Спенсера
Названы самые популярные дизельные авто
В жилом доме на Бауманской улице в Москве произошел пожар
Правительству предложили три способа побороть кромешную тьму на дорогах
В «Нафтогазе» предложили «Газпрому» рассчитаться по долгам прямыми поставками газа
Совет Федерации одобрил закон о признании людей иноагентами
Совфед разрешил силовикам сбивать беспилотники
Опрос: 57 процентов россиян считают скидки «черной пятницы» фейковыми
Москвичи обменяли на «Станцию Мини» старые граммофоны, радиошляпы и «Яндекс. Носок»