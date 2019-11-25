Турция начнет испытание радиолокационных систем С-400

СЕГОДНЯ 17:01 2019-11-25T17:01:55+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 25 ноября, в районе Анкары турецкие военные начнут испытания радиолокационных систем российских систем противовоздушной обороны С-400.

Как сообщает газета Milliyet со ссылкой на военный источник, учебные полеты в воздушном пространстве в районе турецкой столицы проведут 25 и 26 ноября. Для испытания российских ПРО Секретариат оборонной промышленности республики будет использовать истребители F-16 и другие воздушные средства на разных высотах.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Вашингтон рассматривает законопроект о введении санкций против Анкары в связи с покупкой российских комплексов. Соединённые Штаты также отстранили представителей Турции от программы создания истребителей F-35. Однако турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган ни раз заявлял, что Турция не откажется от закупок С-400, даже в пользу американских комплексов Patriot.

ИСТОЧНИК KP.RU