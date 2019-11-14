2019-11-14T17:56:40+03:00
В мире

Эрдоган: Анкара не откажется от российских С-400 в пользу американских Patriot

Турецкий лидер сообщил, что Турция предложила Штатам создать совместную комиссию для решения конфликта с российскими ЗРС
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments18
Турецкий лидер сообщил, что Турция предложила Штатам создать совместную комиссию для решения конфликта с российскими ЗРСТурецкий лидер сообщил, что Турция предложила Штатам создать совместную комиссию для решения конфликта с российскими ЗРСФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Анкара не откажется от приобретения российских систем противовоздушной обороны С-400 в пользу американских комплексов Patriot. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы сказали США, если они предложат на подходящих условиях Patriot, мы купим. Но считаем категорически неправильным предложение полностью отказаться от С-400. Нет речи об отказе от С-400 в пользу Patriot», - приводит заявление турецкого лидера телеканал NTV.

Эрдоган добавил, что выступает против выбора врага между Москвой и Вашингтоном. «Я не хочу врагов. Я хочу быть друзьями и с Америкой, и с Россией», - отметил он.

Президент Турции также сообщил, что Анкара предложила Вашингтону создать совместную комиссию для решения ситуации с российскими ЗРС. По его словам, по вопросу поставки истребителей F-35 на фоне конфликта в связи с приобретением С-400 глава Белого дома Дональд Трамп «стал гораздо более позитивен», а его подходы «более продуктивны».

Напомним, 13 ноября в Вашингтоне состоялась встреча турецкого и американского лидеров. Эрдоган заявил, что Турция готова «открыть новую страницу» в отношениях со Штатами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под колесами поезда умерла 18-летняя чемпионка Украины по боксу
«Счастливчик»: в соцсети завидуют жителю Нью-Йорка, который снял танцующего Феникса в роли Джокера
Россия проиграла Бельгии 1:4 в предпоследней игре отбора Евро-2020
На Украине сообщили, что Киев готовится к передаче задержанных кораблей
В Москве умер легендарный пожарный Виктор Климкин
Президент Сербии пообещал начать «работать в полную силу» с 18 ноября
В Сыктывкаре появилась «Газель-трансформер», рассыпающаяся прямо на ходу
СБУ отдала консьержке ребенка задержанного банкира Александра Гриценко
За брошенный окурок в Брюсселе придется заплатить 200 евро
Александра Трусова победила Евгению Медведеву на Гран-При России 2019, выиграв турнир
Супруга Шумахера рассказала о просьбе своего мужа
Умер Валерий Дударев, поэт и лауреат многих литературных премий
При пожаре в жилом доме в Москве погиб ребенок
В Госдуме раскритиковали законопроект о минимальной планке зарплаты бюджетников
Израиль с союзниками из США и Европы отработали «уход» от С-400
В Киеве похитили главу одного из крупнейших украинских банков
Перестрелка в Якутии: один человек погиб, двое получили ранения
МИД РФ опроверг договоренность передать Киеву задержанные корабли до «нормандского саммита»
СК начал проверку по факту смерти российского политика Никиты Исаева
При взрыве автомобиля на севере Сирии погибли 10 человек
"Политическая слепота": Слуцкий прокомментировал слова Помпео о Голанах и Крыме
В Париже закрыли более 20 станций метро из-за протестов "желтых жилетов"
В России резко упал спрос на сигареты