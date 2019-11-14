Эрдоган: Анкара не откажется от российских С-400 в пользу американских Patriot

14 Нояб. 17:56 2019-11-14T17:56:40+03:00

Турецкий лидер сообщил, что Турция предложила Штатам создать совместную комиссию для решения конфликта с российскими ЗРС Фото: REUTERS

Турецкий лидер сообщил, что Турция предложила Штатам создать совместную комиссию для решения конфликта с российскими ЗРС

Изменить размер текста: A A

Анкара не откажется от приобретения российских систем противовоздушной обороны С-400 в пользу американских комплексов Patriot. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы сказали США, если они предложат на подходящих условиях Patriot, мы купим. Но считаем категорически неправильным предложение полностью отказаться от С-400. Нет речи об отказе от С-400 в пользу Patriot», - приводит заявление турецкого лидера телеканал NTV.

Эрдоган добавил, что выступает против выбора врага между Москвой и Вашингтоном. «Я не хочу врагов. Я хочу быть друзьями и с Америкой, и с Россией», - отметил он.

Президент Турции также сообщил, что Анкара предложила Вашингтону создать совместную комиссию для решения ситуации с российскими ЗРС. По его словам, по вопросу поставки истребителей F-35 на фоне конфликта в связи с приобретением С-400 глава Белого дома Дональд Трамп «стал гораздо более позитивен», а его подходы «более продуктивны».

Напомним, 13 ноября в Вашингтоне состоялась встреча турецкого и американского лидеров. Эрдоган заявил, что Турция готова «открыть новую страницу» в отношениях со Штатами.

ИСТОЧНИК KP.RU