Эрдоган предложил Трампу купить у США ракетные комплексы Patriot

СЕГОДНЯ 09:16 2019-09-27T09:23:44+03:00

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Президент Турции предложил США купить у них зенитно-ракетные комплексы наравне с российскими С-400. Об этом предложении Реджепа Тайипа Эрдогана в пятницу 27 сентября написало издание Reuters.

- Мы не можем сказать, что вопрос с F-35 полностью решен, но я сделал им предложение. Я сказал Трампу, мы можем купить у вас Patriot параллельно с покупкой С-400, - сказал турецкий лидер.

Сайт kp.ru писал, что покупка Турцией российского вооружения вызвала негативную реакцию в США. В мае, когда шла речь о сделке, американцы дали Турции "две недели" на то, чтобы "передумать". В случае, если Анкара не откажется от покупки российского вооружения, стране пригрозили "жесткими последствиями". Власти Турции ответили, что уступать не собираются. Поставки С-400 запланированы были на 2019 год и начались в июне.

ИСТОЧНИК KP.RU