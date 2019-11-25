С винтовкой Антона Шипулина побегут на Кубке мира

СЕГОДНЯ 17:24 2019-11-25T17:24:37+03:00

Изменить размер текста: A A

В редакции kp.ru накануне открытия зимнего сезона побывал наш прославленный биатлонист Антон Шипулин, который в прошлом году повесил винтовку на гвоздь, а недавно стал депутатом Госдумы.

- Антон, а куда вы дели свои лыжи?

- Почти все раздарил еще в прошлом году. У меня было около трех чехлов лыж и осталось где-то пять-шесть пар, по-моему. У нас в округе уже наступила зима, я снова поеду к избирателям, и уже там пообещал как раз около пяти пар.

- Кому-то персонально подарите или спортшколам?

-Кому-то лично, какие-то в спортшколы. Где-то свои лыжи, где-то мы пообещали лыжи из моего благотворительного фонда, которому 19 ноября исполнилось 9 лет. Мы очень много перекрываем заявок именно по спортивному инвентарю для детей, которые в этом нуждаются.

- А сколько у вас всего было лыж?

- 30 пар.

- Так много! И где вы их хранили?

- Какие-то хранил у родителей, какие-то в гараже, какие-то в квартире.

- А винтовку приходится сдавать, если ты уже не действующий спортсмен?

- У меня был вариант, чтобы оставить винтовку себе, но я категорически сказал, что мне это не нужно. У меня была хорошая винтовка, я бы сказал, что лучшая винтовка в Свердловской области. С одной стороны, хотелось оставить ее себе, но будет лучше, если мои винтовки (на самом деле их две было) использовали бы спортсмены, и они приносили бы им хорошие эмоции и результат. Сейчас, я знаю, что одна из них у Мироновой Светланы.

Кстати, Светлана Миронова включена в основной состав сборной России, который будет выступать на этапах Кубка мира. Так что мы очень скоро снова увидим оружие в деле.

ИНТЕРВЬЮ

Антон Шипулин: Биатлон - это всегда надежда. Хоть у нас и не лучшие времена

Знаменитый спортсмен, который проложил «лыжню» в Госдуму, накануне открытия зимнего сезона побывал в гостях у kp.ru (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU