С винтовкой Антона Шипулина побегут на Кубке мира
В редакции kp.ru накануне открытия зимнего сезона побывал наш прославленный биатлонист Антон Шипулин, который в прошлом году повесил винтовку на гвоздь, а недавно стал депутатом Госдумы.
- Антон, а куда вы дели свои лыжи?
- Почти все раздарил еще в прошлом году. У меня было около трех чехлов лыж и осталось где-то пять-шесть пар, по-моему. У нас в округе уже наступила зима, я снова поеду к избирателям, и уже там пообещал как раз около пяти пар.
- Кому-то персонально подарите или спортшколам?
-Кому-то лично, какие-то в спортшколы. Где-то свои лыжи, где-то мы пообещали лыжи из моего благотворительного фонда, которому 19 ноября исполнилось 9 лет. Мы очень много перекрываем заявок именно по спортивному инвентарю для детей, которые в этом нуждаются.
- А сколько у вас всего было лыж?
- 30 пар.
- Так много! И где вы их хранили?
- Какие-то хранил у родителей, какие-то в гараже, какие-то в квартире.
- А винтовку приходится сдавать, если ты уже не действующий спортсмен?
- У меня был вариант, чтобы оставить винтовку себе, но я категорически сказал, что мне это не нужно. У меня была хорошая винтовка, я бы сказал, что лучшая винтовка в Свердловской области. С одной стороны, хотелось оставить ее себе, но будет лучше, если мои винтовки (на самом деле их две было) использовали бы спортсмены, и они приносили бы им хорошие эмоции и результат. Сейчас, я знаю, что одна из них у Мироновой Светланы.
Кстати, Светлана Миронова включена в основной состав сборной России, который будет выступать на этапах Кубка мира. Так что мы очень скоро снова увидим оружие в деле.
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Антон Шипулин: Биатлон - это всегда надежда. Хоть у нас и не лучшие времена
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