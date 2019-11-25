В Госдуме поддержали идею сделать 31 декабря выходным

СЕГОДНЯ 18:43 2019-11-25T18:43:54+03:00

Ранее в Томской области последний день года объявили нерабочим днем

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Глава Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева поддержала идею губернатора Томской области Сергея Жвачкина, который подписал распоряжение о переносе рабочего дня 31 декабря на 28 декабря.

«Я не слышала о таком решении губернатора Томской области, но если это так, то я бы тоже сделала 31 декабря выходным днем для всех. Хоть что-нибудь для женщин», - передает слова депутата агентство «Москва».

Как сообщал сайт kp.ru, 18 ноября глава Томской области объявил 31 декабря нерабочим днем и перенес выходной на субботу, 28 декабря. По его словам, такое решение приняли из-за многочисленных просьб женщин, «на плечах которых обычно лежит основная тяжесть подготовки к новогоднему празднику».

Напомним, на Новый год россиян ждет продолжительный отдых с 1 по 8 января: со среды по среду, но последний день года, 31 декабря, будет рабочим.

Календарь выходных на 2020 годФото: соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU