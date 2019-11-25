Пекин ожидает визита Путина в 2020 году

СЕГОДНЯ 19:14 2019-11-25T19:14:31+03:00

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В следующем году Пекин ожидает визита российского президента Владимира Путина в Китай. Об этом сообщил первый заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн.

«Председатель Си Цзиньпин и президент Путин многократно встречались в последнее время. Последняя встреча прошла в Бразилии, и наши лидеры договорились о том, что председатель Си Цзиньпин в следующем году по приглашению поедет в Россию на саммит БРИКС и саммит ШОС. Мы также с нетерпением ждем государственный визит президента Путина в Китай», - сказал замглавы китайского МИД.

Лэ Юйчэн добавил, что подержание тесных контактов между главами России и Китая имеет важное значение для сотрудничества двух стран.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил планы Путина посетить Китай в 2020 году.

Напомним, в июне этого года президент России решил лично поздравить своего китайского лидера с днем рождения и преподнес ему целый ящик российского мороженого.

ИСТОЧНИК KP.RU