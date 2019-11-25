Генштаб Украины назвал маловероятной военную агрессию со стороны России

СЕГОДНЯ 20:13 2019-11-25T20:13:50+03:00

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Глава Генштаба Украины Руслан Хомчак заявил, что военная агрессия со стороны России маловероятна.

«По моему убеждению, и исходя из того, что анализирует генеральный штаб, мы пришли к выводу, что открытая военная агрессия со стороны России - не среди первых угроз», - заявил глава украинского Генштаба в интервью агентству «Укринформ».

Однако Хомчак отметил, что российская военная угроза рассматривается «в перечне "крайних" вариантов, хотя и наиболее отдаленных».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее украинский Хомчак назвал Крым «плацдармом России для господства в Средиземноморье». По его словам, полуостров является мощной российской базой, которая якобы должна «"кошмарить" всю Европу и Северную Африку», а также «плохим остатком Советского Союза», потерянным Украиной еще до 2014 года.

ИСТОЧНИК KP.RU