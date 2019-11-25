СЕГОДНЯ 22:15 2019-11-25T22:15:48+03:00

Комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года Фото: REUTERS

Российских спортсменов могут допустить к Олимпиаде только под нейтральным флагом и без гимна

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Комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года

Как сообщает газета New York Times, комитет посоветовал допустить российских спортсменов к Олимпиаде под нейтральным флагом и без гимна.

Напомним, WADA нашло в базе данных московской лаборатории допинговые «несоответствия». В результате России дали три недели на то, чтобы объяснить их, иначе стране может грозить очередное отстранение от Олимпийских игр. В четверг, 14 ноября, российские эксперты и представители организации обсудили обнаруженные в базе изменения.

Позже гендиректор РУСАДА Юрий Ганус рассказал Би-би-си о вероятности того, что Россия может лишиться права участвовать в чемпионате Европы по футболу 2020 года, а Санкт-Петербург не сможет принимать матчи.

ИСТОЧНИК KP.RU