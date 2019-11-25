2019-11-25T22:15:48+03:00
Спорт

Комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года

Российских спортсменов могут допустить к Олимпиаде только под нейтральным флагом и без гимна
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре годаКомитет WADA рекомендовал отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре годаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года

Как сообщает газета New York Times, комитет посоветовал допустить российских спортсменов к Олимпиаде под нейтральным флагом и без гимна.

Напомним, WADA нашло в базе данных московской лаборатории допинговые «несоответствия». В результате России дали три недели на то, чтобы объяснить их, иначе стране может грозить очередное отстранение от Олимпийских игр. В четверг, 14 ноября, российские эксперты и представители организации обсудили обнаруженные в базе изменения.

Позже гендиректор РУСАДА Юрий Ганус рассказал Би-би-си о вероятности того, что Россия может лишиться права участвовать в чемпионате Европы по футболу 2020 года, а Санкт-Петербург не сможет принимать матчи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Суд изъял имущество у экс-главы Марий Эл Маркелова и его супруги на сумму 2,2 млрд рублей
На Украине избили чиновника, который потребовал выключить песни Газманова в караоке
Умер Михаил Хейфец, советский диссидент и писатель
Зеленский: Россия должна «вернуть» оборудование с украинских кораблей
Генштаб Украины назвал маловероятной военную агрессию со стороны России
Пекин ожидает визита Путина в 2020 году
Умерла Гоар Вартанян, легендарная советская разведчица-нелегал
В Госдуме поддержали идею сделать 31 декабря выходным
Замглавы Росалкогольрегулирования арестовали по делу о коррупции
Медведев: Россия не отменит санкции первой
Отсидевший за изнасилование Шурыгиной рассказал о проблемах при трудоустройстве
Совфед одобрил закон о запрете продажи гаджетов без российского ПО
МИД РФ: Москва полностью удовлетворена решением трибунала в Гааге по Керченскому проливу