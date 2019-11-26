2019-11-26T00:48:28+03:00
Спорт

Сорокин: Будущее ЧЕ – 2020 по футболу в России будет решать УЕФА, а не WADA

Гендиректор оргкомитета российской части чемпионата Европы считает, что нет никаких оснований пересматривать решение по матчам турнира
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Окончательное решение о санкциях против наших спортсменов WADA примет на заседании в Париже 9 декабряОкончательное решение о санкциях против наших спортсменов WADA примет на заседании в Париже 9 декабряФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить нашу страну от международных спортивных соревнований не должны повлиять на проведение матчей Чемпионата Европы по футболу – 2020 в России. Генеральный директор оргкомитета российской части турнира Алексей Сорокин считает, что нет никаких оснований пересматривать ранее принятое решение.

«Мы уже говорили, что наш партнер – это УЕФА», - подчеркнул он.

Алексей Сорокин пояснил, что подготовка к проведению трех матчей групповой стадии ЧЕ и одного из четвертьфиналов в Санкт-Петербурге идет полным ходом, и «нам как организаторам было бы странно увидеть какие-то дискуссии об изменениях». Он также выразил надежду на «адекватное восприятие рекомендаций WADA».

«В любом случае, будущее Евро-2020 – наш диалог с УЕФА, а не WADA. Пока никаких предпосылок не было для того, чтобы какие-то решения были пересмотрены», - сказал Сорокин в беседе с ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее стало известно, что российских спортсменов могут отстранить от соревнований на четыре года, и, если WADA примет рекомендации комитета, наши атлеты снова лишатся возможности выступить на Олимпиаде в Токио под национальным флагом. Окончательное решение WADA примет на заседании в Париже 9 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Интернет-регистратор: В России закончились свободные IP-адреса
Экс-главу Коми Гайзера доставили в больницу из СИЗО «Лефортово»
ЦБ России предложил новый вариант борьбы с «зарплатным рабством»
Путин и Зеленский договорились продолжать работу по возвращению удерживаемых лиц
Ракета-носитель «Союз-2.1В» с военным спутником успешно стартовала с Плесецка
Комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года
Суд изъял имущество у экс-главы Марий Эл Маркелова и его супруги на сумму 2,2 млрд рублей
На Украине избили чиновника, который потребовал выключить песни Газманова в караоке
Умер Михаил Хейфец, советский диссидент и писатель
Зеленский: Россия должна «вернуть» оборудование с украинских кораблей
Генштаб Украины назвал маловероятной военную агрессию со стороны России
Пекин ожидает визита Путина в 2020 году
Умерла Гоар Вартанян, легендарная советская разведчица-нелегал
В Госдуме поддержали идею сделать 31 декабря выходным
Замглавы Росалкогольрегулирования арестовали по делу о коррупции
Медведев: Россия не отменит санкции первой
Отсидевший за изнасилование Шурыгиной рассказал о проблемах при трудоустройстве
Совфед одобрил закон о запрете продажи гаджетов без российского ПО
МИД РФ: Москва полностью удовлетворена решением трибунала в Гааге по Керченскому проливу