Сорокин: Будущее ЧЕ – 2020 по футболу в России будет решать УЕФА, а не WADA

СЕГОДНЯ 00:29 2019-11-26T00:48:28+03:00

Окончательное решение о санкциях против наших спортсменов WADA примет на заседании в Париже 9 декабря Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

Рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить нашу страну от международных спортивных соревнований не должны повлиять на проведение матчей Чемпионата Европы по футболу – 2020 в России. Генеральный директор оргкомитета российской части турнира Алексей Сорокин считает, что нет никаких оснований пересматривать ранее принятое решение.

«Мы уже говорили, что наш партнер – это УЕФА», - подчеркнул он.

Алексей Сорокин пояснил, что подготовка к проведению трех матчей групповой стадии ЧЕ и одного из четвертьфиналов в Санкт-Петербурге идет полным ходом, и «нам как организаторам было бы странно увидеть какие-то дискуссии об изменениях». Он также выразил надежду на «адекватное восприятие рекомендаций WADA».

«В любом случае, будущее Евро-2020 – наш диалог с УЕФА, а не WADA. Пока никаких предпосылок не было для того, чтобы какие-то решения были пересмотрены», - сказал Сорокин в беседе с ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее стало известно, что российских спортсменов могут отстранить от соревнований на четыре года, и, если WADA примет рекомендации комитета, наши атлеты снова лишатся возможности выступить на Олимпиаде в Токио под национальным флагом. Окончательное решение WADA примет на заседании в Париже 9 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU