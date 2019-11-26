В Албании произошло землетрясение магнитудой 6,4
Подземные толчки наблюдались недалеко от столицы
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Землетрясение магнитудой 6,4 балла было зафиксировано в Албании во вторник, 26 ноября. Такие данные предоставила Геологическая служба Соединенных Штатов.
По ее информации, эпицентр подземных толчков залегал в 10 километрах к северо-западу от города Шиджак, недалеко от столицы страны Тираны. Очаг землетрясения находился на глубине 10 км, сообщается на сайте USGS.
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ИСТОЧНИК KP.RU