2019-11-25T09:33:10+03:00
Происшествия

На юго-западе Китая произошло землетрясение: один человек погиб

В район бедствия направлены представители сейсмологического бюро
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Эпицентр подземных толчков располагался в Гуанси-Чжуанском автономном районеЭпицентр подземных толчков располагался в Гуанси-Чжуанском автономном районеФото: REUTERS
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Землетрясение магнитудой 5,2 балла произошло в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юго-западе Китая.

Первые подземные толчки были зафиксированы в 9.18 по местному времени (4.18 мск) около уезда Дасинь городского округа Чунцзо. Согласно данным китайского сейсмологического центра, эпицентр залегал на глубине десять километров.

Землетрясение было особенно ощутимо именно в районе Дасинь, а также в ряде других городов, включая Наньнин. Жертвой сейсмического явления уже стал один человек.

Власти страны поручили оценить нанесенный ущерб. В район бедствия направлены представители местного сейсмологического бюро, передает CCTV.

Сайт kp.ru писал, что землетрясения уже охватывали Китай в октябре и сентябре. Фиксировались обрушения зданий, пострадали десятки человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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