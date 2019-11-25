На юго-западе Китая произошло землетрясение: один человек погиб
Землетрясение магнитудой 5,2 балла произошло в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юго-западе Китая.
Первые подземные толчки были зафиксированы в 9.18 по местному времени (4.18 мск) около уезда Дасинь городского округа Чунцзо. Согласно данным китайского сейсмологического центра, эпицентр залегал на глубине десять километров.
Землетрясение было особенно ощутимо именно в районе Дасинь, а также в ряде других городов, включая Наньнин. Жертвой сейсмического явления уже стал один человек.
Власти страны поручили оценить нанесенный ущерб. В район бедствия направлены представители местного сейсмологического бюро, передает CCTV.
Сайт kp.ru писал, что землетрясения уже охватывали Китай в октябре и сентябре. Фиксировались обрушения зданий, пострадали десятки человек.
ИСТОЧНИК KP.RU