В центре по борьбе со СПИДом назвали самые инфицированные регионы

СЕГОДНЯ 08:57 2019-11-26T08:57:24+03:00

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Россия входит в пятерку стран с самой высокой скоростью распространения ВИЧ-инфекции. А к 35 годам 3-4 процента мужчин имеют диагноз ВИЧ и это только те, кто знает о своей проблеме и состоит на учете у врачей. Такие цифры озвучил руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский.

Он предположил, что сейчас в России живет порядка 1,5 млн носителей вируса иммунодефицита человека. Треть из них еще не попала в поле рения медиков, поэтому официальная цифра ниже – примерно 1,07 млн россиян с установленным диагнозом ВИЧ-инфекции.

- Неожиданно для нас наиболее пораженной оказалась не европейская часть России, а Урал и Сибирь. Например, в Тольятти ВИЧ-инфицированы больше 3% населения. В небольших моногородах заболеваемость может достигать и 4%, - комментирует «Известиям» Покровский.

В целом в России 1 процент инфицированного населения, для сравнения в ЮАР этот показатель составляет 20%. Но не все так хорошо: наша страна входит в пятерку лидеров по росту числа новых случаев наша страна входит в первую пятерку в мире. В то время как в той же Африке отмечается обратная тенденция.

Ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова в эфире программы «Доживем до понедельника» с Тиной Канделаки на радио «Комсомольская правда» отметила, что на первом месте среди причин заражения ВИЧ сейчас в России — гетеросексуальные половые контакты. Заболевают жены, люди из благополучных семей.

ИСТОЧНИК KP.RU